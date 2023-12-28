Rilis "Merinding Disko", Ria Ricis Bergaya Hijab Cantik bak Barbie

YOUTUBER Ria Ricis bergaya hijab bak boneka barbie saat merilis single terbarunya berjudul "Merinding Disko". Istri Teuku Ryan ini menggunakan gaya hijab dengan nuansa serbapink.

Ria Ricis juga melengkapi dekorasi video single-nya dengan balon-balon dan hiasan-hiasan berwarna silver. Ini turut mendukung gaya hijabnya yang layaknya boneka barbie.

Berhijab pink dan pulasan make-up sedikit berwarna pink, Ria Ricis menyanyi centil dan berusaha menyakinkan para pendengar di Tanah Air.

Single terbaru ini pun telah ditonton sebanyak 18.503 ribu kali. Tidak hanya itu, sebanyak 3.954 penonton memberi Like atau menyukai karya terbaru Ria Ricis tersebut.