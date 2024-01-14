4 Keutamaan Rajab, Bulan Suci yang Penuh Pengampunan

INILAH pembahasan keutamaan Rajab yang menjadi bulan suci penuh pengampunan. Bulan Rajab sangat istimewa dalam agama Islam. Rajab merupakan salah satu bulan suci di antara Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.

Rajab terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Rajab sebagaimana Muharram termasuk bulan haram atau suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu." (QS At-Taubah Ayat 36)

Dijelaskan juga dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil (Akhir) dan Sya'ban." (HR Bukhari nomor 3197 dan Muslim: 1679)

Jadi 4 bulan suci yang dimaksud adalah (1) Dzulqo'dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab. Dilansir laman About Islam, berikut keistimewaan bulan Rajab yang sangat penting diketahui.

1. Bulan suci sebelum Ramadhan

Bulan Rajab berbeda dari bulan suci lainnya (Dzulqo'dah, Dzulhijjah, dan Muharram) karena berdiri sendiri dalam kalender Islam. Rajab adalah bulan kelima dari bulan suci lainnya.

Ini merupakan permulaan untuk membiasakan diri dalam beribadah sebelum menuju bulan Ramadhan. Bayangkan Ramadhan tanpa Rajab, pasti manusia terkaget-kaget menjalani bulan yang disibukkan dengan ibadah.

Dengan mulai berpuasa pada bulan Rajab, tentu akan membuat kaum Muslimin lebih terbiasa ketika menjalankan ibadah tersebut di bulan Ramadhan.

2. Peristiwa Isra Miraj

Di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yakni Isra Miraj. Ini adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu ' Alaihi wa Sallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala yang ditempuh dalam waktu semalam.

Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerussalem.

Sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dari muka bumi menuju langit ketujuh, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha.