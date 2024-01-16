Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Liburan di Al Ula, Bunga Citra Lestari Tampil Beda dengan Hijab Turban

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |11:16 WIB
Liburan di Al Ula, Bunga Citra Lestari Tampil Beda dengan Hijab Turban
Gaya hijab turban Bunga Citra Lestari saat liburan di Kota Al Ula. (Foto: Instagram @itsmebcl)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari (BCL) baru saja menjalani ibadah umrah bersama sang suami Tiko Aryawardhana, putranya Noah Sinclair, dan sang ibu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menikmati liburan di Kota Al Ula, Arab Saudi.

Momen liburan di Al Ula itu Bunga Citra Lestari bagikan di unggahan akun Instagram-nya. Potret yang menarik, penampilan BCL tampak berbeda dengan balutan busana Muslimah dan hijab turban. 

"Embracing gratitude," tulis Bunga Citra Lestari dalam keterangannya di unggahan Instagram.

Inilah deretan gaya hijab turban Bunga Citra Lestari saat liburan di Al Ula, sebagaimana dirangkum dari Instagram @itsmebcl.

1. Pose duduk santai

Potret Bunga Citra Lestari saat duduk santai di sofa bersama keluarga. Ia tampak anggun dalam balutan dress hitam dipadukan dengan hijab turban ala Timur Tengah. BCL pun menambahkan kacamata sehingga penampilannya terlihat makin kece. 

Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram @itsmebcl)

2. Mirror selfie 

Di momen itu, Bunga Citra Lestari tidak melewatkan untuk berfoto bersama sang suami. Ketika sedang berkeliling Al Ula, BCL mirror selfie dengan memamerkan senyum manis. Di foto ini terpancar kebahagiaan dari wajah ibu satu anak tersebut. 

Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram @itsmebcl)

Halaman:
1 2 3
