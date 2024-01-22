JADWAL sholat Selasa 23 Januari 2024 Masehi/12 Rajab 1445 Hijriah. Membantu Muslim di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.12
Subuh: 04.22
Zuhur: 11.52
Asar: 15.15
Magrib: 17.59
Isya: 19.12
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.34
Asar: 15.56
Magrib: 18.50
Isya: 20.04
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.32
Subuh: 04.42
Zuhur: 12.17
Asar: 15.40
Magrib: 18.28
Isya: 19.41