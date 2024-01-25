Di Makkah, Produk Halal Indonesia Dikenalkan ke Pasar Dunia

Ilustrasi produk halal Indonesia dikenalkan ke pasar dunia dalam kegiatan di Makkah. (Foto: Antara)

DI Kota Makkah, Arab Saudi, produk halal Indonesia dikenalkan ke pasar dunia. Momen ini berlangsung dalam kegiatan Makkah Halal Forum 2024 pada 23–25 Januari.

"Partisipasi BPJPH dalam gelaran Makkah Halal Forum ini, selain untuk melakukan sosialisasi Jaminan Produk Halal, juga kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk halal UMK kita ke pasar internasional," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham di Makkah International Convention Center, Makkah, Rabu 24 Januari 2024.

"Adapun produk yang kita pamerkan adalah produk yang kita pilih dari para pelaku UMK kita yang sebelumnya telah kita bina bersama stakeholder yang lain dan sudah bersertifikat halal," imbuhnya, dilansir Kemenag.go.id.

Ia menuturkan, pemerintah terus mendorong produk-produk halal yang dimiliki pelaku UMK untuk naik kelas dan dapat menembus pasar dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian fasilitasi sertifikasi halal.

Keikutsertaan booth BPJPH sebagai perwakilan Indonesia pada international exhibition dalam gelaran Makkah Halal Forum tersebut melengkapi rangkaian agenda.

Makkah Halal Forum juga menggelar sejumlah international conference, B-to-B meeting dan Networking Opportunities forum.

Expo juga diikuti oleh exhibitor dari berbagai negara, mulai dari otoritas sertifikasi halal, chambers of commerce, asosiasi, hingga pelaku usaha.