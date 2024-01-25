Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Ad-Dhuha Ayat 1-11 dan Tafsirnya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:25 WIB
Hukum Tajwid Surat Ad-Dhuha Ayat 1-11 dan Tafsirnya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Ad-Dhuha ayat 1-11 dan tafsirnya. (Foto: Freepik)
HUKUM tajwid Surat Ad-Dhuha ayat 1–11 dan tafsirnya. Surat ini memiliki arti Waktu Dhuha dan berada di urutan ke-93 dalam kitab suci Alquran.

Surat Ad-Dhuha termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, lengkap terdapat dalam Alquran Digital Okezone

Hukum Tajwid Surat Ad-Dhuha

Ayat 1

وَالضُّحٰىۙ

Ayat ini memiliki 2 hukum tajwid. Pertama, idham karena ada alif lam bertemu abjad syamsiah dhah.

Kedua, mad thabi’I karena abjad ha’ berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak berjumpa hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid. 

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Ayat 2

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad lin karena ya sukun didahului lama berharakat fathah.

Kedua, mad thabi’i karena huruf dzal berharakat fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ketiga, mad thabi’i karena huruf jim berharakat fathah bertemu alif yang setelahnya tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ayat 3

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىۗ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad thabi’i karena huruf mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Kedua, mad thabi’i karena mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ketiga, mad thabi’i karena lam tasydid bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid. 

Ayat 4

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىۗ

Ayat ini memiliki 5 hukum tajwid, meliputi mad badal, mad lin, idgham bilaghunah, mad badal, dan mad thabi’i. 

Ayat 5

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۗ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid, meliputi mad lin, mad thabi’i, dan mad thabi’i. 

