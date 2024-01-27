Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Urutan Proses Penerjemahan Alquran ke 26 Bahasa Daerah Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:28 WIB
Ini Urutan Proses Penerjemahan Alquran ke 26 Bahasa Daerah Indonesia
Ilustrasi proses penerjemahan Alquran ke bahasa daerah Indonesia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama telah menerjemahkan Alquran ke 26 bahasa daerah di Indonesia. Di antaranya adalah bahasa Gayo, Dayak, Batak, Banyumasan, Bali, Kaili, Melayu Ambon, hingga Toraja. 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat Kemenag M Isom Yusqi mengatakan terobosan ini menjadi upaya pihaknya mendekatkan Alquran dengan masyarakat Indonesia.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Guna meraih hasil terbaik, ada proses yang sangat rigit dalam tahapan penerjemahan Alquran. Dimulai dengan identifikasi dan penjajakan di berbagai daerah. Hal ini untuk menentukan bahasa mana yang paling sesuai.

"Tahap awal ini dalam bentuk pertemuan atau Fokus Grup Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pimpinan daerah, ulama, dan tokoh adat," paparnya di Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Setelah proses identifikasi, ada pembahasan dan rekomendasi bahasa-bahasa yang akan digunakan. Para pimpinan terkait akan membahas usulan bahasa daerah (scoring) dan merekomendasikan bahasa-bahasa yang akan digunakan (disasar).

Proses selanjutnya yaitu penetapan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) serta perjanjian kerja sama dengan pihak daerah. 

Halaman:
1 2 3
