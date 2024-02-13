Viral Penyanyi Amerika Mualaf Jennifer Grout Baca Surat Al Mulk, Suara Merdunya Bikin Terpukau

VIRAL penyanyi Amerika Serikat mualaf Jennifer Grout membacakan ayat-ayat suci Alquran Surat Al Mulk. Suaranya yang sangat merdu itu pun menjadi perhatian netizen di linimasa media sosial.

Jennifer Grout merupakan seorang penyanyi Amerika Serikat mualaf yang saat ini fokus pada musik Arab dan Amazigh. Penyanyi yang lahir pada 21 Mei 1990 ini sudah cukup lama masuk Islam, tepatnya pada 2013.

Jennifer Grout dikenal memiliki suara yang sangat merdu, terutama saat melantunkan ayat-ayat suci Alquran.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @abrar_japan, tampak Jennifer Grout sedang membacakan Surat Al Mulk dengan sangat merdu.

"Ini adalah Jennifer Grout (mantan penyanyi Amerika). Saudari ini telah memeluk agama Islam. Jangan menilai buku dari sampulnya. Selamat menikmati bacaan Alquran-nya," tulis keterangan dalam unggahan video viral tersebut.

Dalam video viral singkat tersebut tampak Jennifer Grout melantunkan ayat-ayat suci Alquran dengan lancar dan merdu didengar.