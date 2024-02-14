Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Hijab Artis saat Pemilu 2024, Ada Shireen Sungkar hingga Aurel Hermansyah

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |17:04 WIB
5 Gaya Hijab Artis saat Pemilu 2024, Ada Shireen Sungkar hingga Aurel Hermansyah
Gaya hijab Aurel Hermansyah saat Pemilu 2024. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

INILAH gaya hijab para artis yang mencoblos di Pemilu 2024. Gaya hijab itu merupakan poin penting bagi kaum akhwat dalam mempercantik penampilan. 

Hijab memiliki berbagai gaya dalam penggunaannya. Bahkan, gaya hijab sehari-hari cukup berbeda saat mendatangi acara penting, termasuk ketika Pemilu 2024. 

Aurel Hermansyah. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Pemilihan umum (pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali ini merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia.

Gaya berpakaian ketika mencoblos pemilu adalah hal yang sangat menarik perhatian, terutama bagi pengguna hijab.

Berikut deretan gaya hijab beberapa artis saat mencoblos di Pemilu 2024, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Gaya hijab kasual Shireen Sungkar

Dalam hari pencoblosan, artis berdarah Minangkabau ini mengenakan pakaian kasual dan tetap terlihat rapi. Shireen Sungkar menggunakan hijab hitam yang panjangnya menutup dada.

Selain itu, Shireen memakai baju rajut berwarna hitam putih dan dipadukan dengan rok jeans. 

Shireen Sungkar. (Foto: Instagram @shireensungkar)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement