5 Gaya Hijab Artis saat Pemilu 2024, Ada Shireen Sungkar hingga Aurel Hermansyah

INILAH gaya hijab para artis yang mencoblos di Pemilu 2024. Gaya hijab itu merupakan poin penting bagi kaum akhwat dalam mempercantik penampilan.

Hijab memiliki berbagai gaya dalam penggunaannya. Bahkan, gaya hijab sehari-hari cukup berbeda saat mendatangi acara penting, termasuk ketika Pemilu 2024.

Pemilihan umum (pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali ini merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia.

Gaya berpakaian ketika mencoblos pemilu adalah hal yang sangat menarik perhatian, terutama bagi pengguna hijab.

Berikut deretan gaya hijab beberapa artis saat mencoblos di Pemilu 2024, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Gaya hijab kasual Shireen Sungkar

Dalam hari pencoblosan, artis berdarah Minangkabau ini mengenakan pakaian kasual dan tetap terlihat rapi. Shireen Sungkar menggunakan hijab hitam yang panjangnya menutup dada.

Selain itu, Shireen memakai baju rajut berwarna hitam putih dan dipadukan dengan rok jeans.