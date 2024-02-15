Nyoblos Pemilu 2024, Zaskia Adya Mecca Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Syari

GAYA hijab artis cantik Zaskia Adya Mecca menarik perhatian publik saat mencoblos Pemilu 2024. Diketahui ini menjadi poin penting bagi para Muslimah dalam mempercantik penampilan.

Hijab sendiri memiliki berbagai gaya dalam penggunaannya. Gaya hijab sehari-hari biasanya cukup berbeda dengan ketika mendatangi acara penting, salah satunya Pemilu 2024.

Seperti gaya hijab Zaskia Adya Mecca ketika mengikuti Pemilu 2024. Dia menggunakan jilbab syari panjang selutut berwarna abu-abu muda.

Gaya hijab syari ini selaras dengan gamis yang dikenakannya. Membuat penampilan dari istri sutradara Hanung Bramantyo tersebut sangat cantik.