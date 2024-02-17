7 Gaya Hijab Terbaru Syahrini, Ada Lagi Liburan di Dubai

SYAHRINI merupakan penyanyi dan aktris ternama yang berasal dari Sukabumi. Namanya sangat dikenal publik Tanah Air karena pribadinya memiliki ciri khas yang unik.

Syahrini yang memilik nama lengkap Rini Fatimah Jaelani ini terkenal karena gaya berpakaiannya yang glamor dan hidup mewah.

Aktris kelahiran 1 Agustus 1980 ini telah menikah dengan pengusaha Reino Barack pada 2019. Sepulangnya dari Jepang, dirinya tampak berpenampilan berbeda dengan menggunakan hijab.

Syahrini telah mengunjungi beberapa negara bersama suaminya. Belum lama ini dirinya berada di Dubai untuk liburan.

Berikut 7 gaya hijab terbaru Syahrini, termasuk saat pergi ke Dubai, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Gaya hijab nuansa hitam mewah

Syahrini mengenakan pakaian bernuansa hitam yang terkesan mewah. Dia menggunakan abaya hitam yang dihiasi manik-manik emas pada pinggirannya yang memberinya kesan mewah. Syahrani menggunakan kacamata hitam untuk mempercantik penampilannya.