HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Sholat Sabtu 24 Februari 2024 M/14 Syaban 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |04:24 WIB
Jadwal Sholat Sabtu 24 Februari 2024 M/14 Syaban 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat Sabtu 24 Februari 2024 Masehi/14 Syaban 1445 Hijriah. Bisa memudahkan setiap Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.20

Subuh: 04.30

Zuhur: 11.54

Asar: 15.06

Magrib: 17.59

Isya: 19.08

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.56

Subuh: 05.06

Zuhur: 12.36

Asar: 15.39

Magrib: 18.45

Isya: 19.55 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.43

Subuh: 04.53

Zuhur: 12.19

Asar: 15.28

Magrib: 18.26

Isya: 19.35 

