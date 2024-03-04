Jadwal Sholat di DKI Jakarta 5 Maret 2024 M/24 Syaban 1445 H

BERIKUT ini jadwal sholat di DKI Jakarta pada hari Selasa 5 Maret 2024 Masehi/24 Syaban 1445 Hijriah. Sangat membantu setiap Muslim di Ibu Kota dalam menunaikan sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sangat besar kepada hamba-hamba-Nya yang mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka itu, jangan sampai melewatkannya.

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu 'anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)

Berikut ini jadwal sholat fardhu lima waktu di DKI Jakarta, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

DKI Jakarta (WIB)

Imsak: 04.33

Subuh: 04.43

Zuhur: 12.08

Asar: 15.08

Magrib: 18.13

Isya: 19.22

Informasi lebih lengkap bisa diketahui dengan mengeklik tautan berikut: JADWAL SHOLAT.