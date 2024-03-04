Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Sholat di DKI Jakarta 5 Maret 2024 M/24 Syaban 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:04 WIB
Jadwal Sholat di DKI Jakarta 5 Maret 2024 M/24 Syaban 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat di DKI Jakarta. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BERIKUT ini jadwal sholat di DKI Jakarta pada hari Selasa 5 Maret 2024 Masehi/24 Syaban 1445 Hijriah. Sangat membantu setiap Muslim di Ibu Kota dalam menunaikan sholat fardhu secara berjamaah di masjid. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sangat besar kepada hamba-hamba-Nya yang mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka itu, jangan sampai melewatkannya. 

Info grafis keutamaan sholat tarawih. (Foto: Okezone)

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu 'anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)

Berikut ini jadwal sholat fardhu lima waktu di DKI Jakarta, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

DKI Jakarta (WIB)

Imsak: 04.33

Subuh: 04.43

Zuhur: 12.08

Asar: 15.08

Magrib: 18.13

Isya: 19.22

Informasi lebih lengkap bisa diketahui dengan mengeklik tautan berikut: JADWAL SHOLAT

