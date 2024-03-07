Viral Pasangan Muda Bagikan Momen Nikah di KUA, Mudah dan Sederhana

VIRAL pasangan muda membagikan momen menikah di kantor urusan agama (KUA). Pernikahan pun diadakan dengan mudah dan sederhana.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @arvindaprav, ia membagikan pengalamannya menikah di KUA. Pernikahannya pun diselenggarakan cukup sederhana.

Menikah di KUA ternyata impian Arwinda sejak dulu. Dia mengimpikan pernikahan sederhana dan tidak memerlukan waktu yang panjang.

"Bu, nanti kalau aku nikah di KUA aja. Aku gak apa-apa kok. Di rumah pengajian aja," ujar Arwinda kepada ibunya.

Ia menceritakan pernikahannya yang dihadiri oleh keluarga inti ini diadakan tanpa menggunakan susunan acara. Baik dari gaun pengantin sederhana yang disewa seharga Rp200 ribu, bunga imitasi Rp50 ribu yang dibeli dekat pasar, dan termasuk riasan wajah yang dilakukan sendiri.

Bahkan sesi pemotretan kedua mempelai juga dilakukan pada sekitar area KUA yang tepatnya berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Uniknya mereka berfoto di lapangan sepakbola, depan toilet SMP, mobil angkot, hingga sesi foto ketika jajan es lilin.

Meski begitu, foto-foto pernikahan yang dihasilkan tetap memberi estetika serta kesan romantis.