Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Nilai Gus Miftah Asbun dan Gagal Paham, Diminta Baca Edaran Pengeras Suara Sebelum Ceramah

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:00 WIB
Kemenag Nilai Gus Miftah Asbun dan Gagal Paham, Diminta Baca Edaran Pengeras Suara Sebelum Ceramah
Ilustrasi Kemenag menilai Gus Miftah asbun dan gagal paham soal surat edaran pengeras suara Ramadhan 2024. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menilai Gus Miftah gagal paham dan asal bunyi (asbun) soal Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Dia pun diminta membaca lagi edaran tersebut dengan cermat.

Dilaporkan bahwa Gus Miftah saat ceramah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa hari lalu, berbicara soal larangan menggunakan speaker saat tadarus Alquran saat bulan Ramadhan.

Dia lalu membandingkan penggunaan speaker itu dengan dangdutan yang disebutnya tidak dilarang, bahkan hingga jam 1 pagi. Potongan video viral ceramah ini juga diunggah di sejumlah media sosial.

"Gus Miftah tampak asbun dan gagal paham terhadap surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Karena asbun dan tidak paham, apa yang disampaikan juga serampangan, tidak tepat," tegas Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Senin (11/3/2024).

"Sebagai penceramah, biar tidak asbun dan provokatif, baiknya Gus Miftah pahami dulu edarannya. Kalau enggak paham juga, bisa tanya agar mendapat penjelasan yang tepat. Apalagi membandingkannya dengan dangdutan, itu jelas tidak tepat dan salah kaprah," imbuhnya dalam keterangan yang diterima Okezone

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. (Foto: Humas Kemenag)

Ia menerangkan, Kemenag pada 18 Februari 2022 menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Edaran ini bertujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.

Edaran ini mengatur tentang penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar. Salah satu poin edaran tersebut mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarus Alquran menggunakan pengeras suara dalam.

"Edaran ini tidak melarang menggunakan pengeras suara. Silakan Tadarus Alquran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiar. Untuk kenyamanan bersama, pengeras suara yang digunakan cukup menggunakan speaker dalam," jelasnya.

"Ini juga bukan edaran baru, sudah ada sejak 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978. Di situ juga diatur bahwa saat Ramadhan, siang dan malam hari, bacaan Alquran menggunakan pengeras suara ke dalam," sambungnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182626/wamenag_romo_muhammad_syafii-6Pyd_large.jpg
Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500/menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160652/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-uFPX_large.jpg
Tak Lagi Tangani Haji, Kemenag Fokus 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/614/3158030/menag_nasaruddin_umar-8mbI_large.jpg
Menag Sebut Spiritualitas Harus Jadi Roh Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/614/3154884/kiblat-UN1H_large.jpg
Matahari Tepat di Atas Ka'bah 15–16 Juli 2025, Cek Arah Kiblat!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement