TAUSYIAH

Denny Sumargo Tanya soal Poliandri, Ini Hukumnya Kata Ustadz Khalid Basalamah

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |17:17 WIB
Denny Sumargo Tanya soal Poliandri, Ini Hukumnya Kata Ustadz Khalid Basalamah
Ustadz Khalid Basalamah menjawab pertanyaan Denny Sumargo soal hukum poliandri menurut Islam. (Foto: YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)
INILAH hukumnya poliandri dari penjelasan Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA terhadap pertanyaan Denny Sumargo. Saat ini isu tersebut sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Seorang perempuan yang memiliki lebih dari satu suami disebut poliandri. Poliandri merupakan jenis poligami yang jarang terjadi dibandingkan seorang pria yang memiliki beberapa istri.

Ustadz Khalid Basalamah dan Denny Sumargo. (Foto: YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)

Begitu pula hukum poliandri dengan poligami berbeda. Hal ini dijelaskan Ustadz Khalid Basalamah dalam podcast di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan dalam Islam berpoliandri tidak dibolehkan. Wanita telah diatur tidak dibolehkan berpoliandri, hanya ada monogami.

"Kalau dia poliandri, dua-duanya tuangkan sperma suaminya lalu hamil, siapa ayah dari anak tersebut?" ungkapnya. 

