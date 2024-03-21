Viral Bapak-Bapak Salah Arah Kiblat Sholat, Baru Sadar Setelah Diingatkan Bocil-Bocil

Viral bocil-bocil ingatkan seorang bapak yang salah arah kiblat sholat. (Foto: Instagram @kocak.petcaah)

VIRAL cuplikan video CCTV yang memperlihatkan bapak-bapak salah kiblat saat sholat di masjid. Untungnya ada bocil-bocil yang mengingatkan bapak tersebut. Video ini pun tersebar di linimasa media sosial dan mengundang respons beragam dari warganet.

Dihimpun dari unggahan viral akun Instagram @kocak.petcaah yang membagikan potongan video CCTV di sebuah masjid tersebut. Diketahui video viral yang terekam pada Sabtu 16 Maret 2024 itu menunjukkan waktu Sholat Maghrib.

Bapak-bapak yang mengenakan kaus oblong berwarna biru dan sarung tengah melakukan tasyahud awal. Saat hendak bangun, seorang bocah laki-laki menghampirinya dan berusaha memberi tahu si bapak bahwa salah arah kiblat.

Ketika sudah tersadar dan membatalkan sholatnya, ia memasang wajah kebingungan. Rupanya sang bocah hendak memberi tahu arah kiblat yang benar seraya menunjuk arah kiblat.

Pasalnya, si bapak sholat dengan arah kiblat yang berlawanan. Sontak bapak itu langsung tersenyum malu karena sudah salah arah kiblat.

Setelah diberi tahu, bapak tersebut langsung memutar badannya agar sejajar dengan arah kiblat. Masih dengan raut muka yang tersenyum-senyum malu, bapak itu terlihat mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang menyadarkannya.