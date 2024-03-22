Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Terbaru Adiba Khanza Istri Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri yang Cetak Gol ke Vietnam

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:01 WIB
Gaya Hijab Terbaru Adiba Khanza Istri Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri yang Cetak Gol ke Vietnam
Gaya hijab Adiba Khanza istri pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri. (Foto: Instagram @adiba.knza)
A
A
A

GAYA hijab terbaru Adiba Khanza, istri pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri, selalu menarik perhatian warganet karena kecantikan dan keayuannya. Publik pun baru-baru ini terkesan dengan gaya hijab yang dikenakan saat ke Qatar.

Pasalnya, Adiba Khanza ke Qatar tidak hanya untuk liburan, namun juga untuk menyemangati sang suami terkasih Egy Maulana Vikri yang bermain untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia 2023.

Dalam unggahan Instagram terbarunya, Adiba Khanza terlihat sedang berfoto di sebuah bangunan bertuliskan Union City News. Bangunan tersebut tampak serasi dengan hijab dan outfit yang dikenakan.

Wanita cantik dengan nama lengkap Adiba Khanza Az-Zahra ini mengenakan hijab pashmina berwarna hitam yang dimodelkan secara sederhana namun menutup dada. 

Adiba Khanza. (Foto: Instagram @adiba.knza)

Dengan wajahnya yang ayu, Adiba mengenakan pakaian yang cukup sporty dan santai. Dia memakai atasan hitam serta celana baggy cargo warna krem yang menambah kesan vintage.

Tidak lupa, Adiba menyelempangkan tas merah maroon pada bahu yang terlihat serasi dengan warna pintu bangunan tersebut.

Sebagaimana keterangan unggahan yang ditulis, "Somehow i fit the background," pakaian Adiba kelihatan matching dengan warna bangunan di belakangnya.

Pada foto terakhir unggahan, ia menyulap warna foto menjadi monokrom. Ini mana membuat tampilan Adiba makin elok. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
