Doa Sahur Puasa Ramadhan Bisa Lengkap Diketahui di Sini

BACAAN doa makan sahur puasa Ramadhan 2024 bisa lengkap diketahui di sini. Adapun waktu sahur tidak hanya diisi untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur.