Jadwal Sholat Awal Pekan Senin 8 April 2024 M/28 Ramadhan 1445 H

JADWAL sholat awal pekan Senin 8 April 2024 Masehi/28 Ramadhan 1445 Hijriah untuk seluruh daerah Indonesia. Dapat memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.13

Subuh: 04.23

Zuhur: 11.43

Asar: 14.56

Magrib: 17.45

Isya: 18.53

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.57

Subuh: 05.07

Zuhur: 12.25

Asar: 15.43

Magrib: 18.24

Isya: 19.33

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.08

Asar: 15.23

Magrib: 18.09

Isya: 19.17