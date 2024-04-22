Hukum Tajwid Surat Al Jumuah Ayat 9-11 Beserta Tata Cara Membacanya

HUKUM tajwid Surat Al Jumuah Ayat 9–11 beserta tata cara membacanya dibahas Okezone Muslim. Surat ini berisi 11 ayat dan memiliki arti "Hari Jumat".

Surat Al Jumuah berada di urutan ke-62 dalam kitab suci Alquran. Kemudian termasuk golongan surat Madaniyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Madinah, Arab Saudi.

Langsung saja, berikut ini penjelasan mengenai hukum tajwid Surat Al Jumuah Ayat 9–11 beserta tata cara membacanya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ayat 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنۡ يَّوۡمِ الۡجُمُعَةِ فَاسۡعَوۡا اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الۡبَيۡعَ ؕ ذٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

Arab latin: Yaaa ayyuhal laziina aamanuu izaa nuudiya lis-Salaati miny yawmil Jumu'ati fas'aw ilaa zikril laahi wa zarul bai'; zaalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamuun.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al Jumuah: 9)

1. Mad Jaiz Munfasil. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 pertama yakni terdapat mad jaiz munfasil. Hukum tajwid ini terdapat pada awal ayat yakni يَا أَيُّهَا (Yaa ayyuha). Disebut mad jaiz munfasil yaitu mad thabi'i dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah yang ada dikalimat yang lain, dibaca panjangnya 2 sampai 5 harkat.

2. Idghom Syamsiyah. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 kedua yakni idghom syamsiyah terdapat pada kalimat أَيُّهَا الَّذِينَ (Ayyuhalladziina). Disebut idghom syamsiyah karena ada alif lam atau lam ta'rif bertemu huruf lam.

3. Mad Badal. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 berikutnya yakni mad badal terdapat pada kalimat آمَنُوا. Mad badal karena ada alif bertemu alif (alif panjang pada kata aa).

4. Mad Thobi'i. Mad thobi'i pada hukum bacaan tajwid dalam Surat Al Jumuah ayat 9 terdapat pada kalimat إِذَا. Disebut mad thobii karena ada fathah diikuti alif. Mad thobi'i juga terdapat pada kalimat berikutnya yakni نُودِيَ. Sebab, ada dhommah diikuti wawu sukun. Selain itu, mad thobi'i di kalimat لِلصَّلَاةِ karena ada fathah diikuti alif.

5. Idghom Bighunnah. Hukum bacaan tajwid pada Surat Al Jumuah ayat 9 yakni idghom bighunnah terdapat pada kalimat مِنْ يَوْ. Disebut idghom bighunnah karena ada nun mati bertemu ya'.

6. Idzhar Qomariyah. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 selanjutnya yakni Idzhar Qomariyah karena ada alif lam (lam ta'rif) bertemu huruf jim terdapat pada kalimat الْجُمُعَةِ. Cara bacanya lam dibaca jelas.

7. Mad Layin. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 berikutnya yakni mad layin terdapat pada kalimat فَاسْعَوْا. Disebut mad layin karena huruf mad wawu berharakat sukun didahului 'ain berharakat fathah. Dibaca panjang 2 harakat.

8. Mad Thabi'i atau Mad Asli. Hukum tajwid surat Al Jumuah ayat 9-10 lainnya yakni mad thabi'i yang terdapat pada kalimat إِلَى. Disebut mad thabi'i karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif. Cara bacanya panjang 2 harakat.

9. Tarqiq (tebal). Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 selanjutnya yakni tarqiq atau tebal terdapat pada kalimat ذِكْرِ اللَّهِ. Dibaca tarqiq karena ada lam jalalain didahului kasroh.

10. Idzhar qomariyah. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 lainnya yakni idzar qomariyah terdapat pada kalimat وَذَرُوا الْبَيْعَ Dihukum Idzhar Qomariyah karena ada alif lam (lam ta'rif atau lam yang diketahui) bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya lam dibaca jelas.

11. Idzhar Syafawi. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9-10 lainnya yakni idzhar Syafawi terdapat pada kalimat ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ. Disebut idzhar syafawi karena ada mim mati bertemu uruf kho'.

12. Mad Layin. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9 berikutnya yakni mad layin terdapat pada kalimat خَيْرٌ. Cara bacanya panjang 2 harakat.

13. Idghom Bilaghunnah. Bacaan tajwid idghom bilaghunnah dalam Surat Aljumuah ayat 9 terdapat pada kalimat خَيْرٌ لَكُمْ. Sebabnya, ada tanwin bertemu huruf lam.

14. Idzhar Syafawi. Bacaan idzhar Syafawi juga ditemukan di kalimat لَكُمْ إِنْ yakni mim mati bertemu alif.

15. Ikhfa Haqiqi. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9 selanjutnya yakni Ikhfa haqiqi terdapat pada kalimat إِنْ كُنْتُمْ. Sebabnya, ada nun mati bertemu kaf dan ihfa' haqiqi karena ada nun mati bertemu kaf dan ta. Dibaca dengung dan ditahan 3 harakat.

16. Idzhar syafawi. Hukum tajwid Surat Al Jumuah ayat 9 berikutnya yakni idzhar syafawi pada kalimat كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ karena ada mim mati bertemu ta' dan mad arid lis sukun karena ada mad thobi'i sebelum waqof.