Bacaan Sholat Jenazah Laki-Laki Mulai Takbir Pertama hingga Keempat

BACAAN sholat jenazah laki-laki dibahas Okezone Muslim. Tata caranya mulai takbir pertama hingga keempat. Sangat penting diketahui seluruh Muslim.

Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah sehingga menjadi kewajiban Muslim untuk melaksanakannya. Dengan begitu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengurus jenazah saudara sesama Muslim.

Pengurusan jenazah itu mulai memandikan, mensholatkan, hingga mengantar dan menguburkannya sesuai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Sebelum melaksanakan sholat jenazah, ada baiknya perlu mengetahui tata cara, niat sholat jenazah dan bacaan sholatnya.

Bacaan sholat jenazah laki-laki lengkap diawali dengan niat. Cukup diungkapkan dalam hati. Selanjutnya bacaan sholat jenazah laki-laki lengkap yakni pada takbir pertama dan dilanjutkan dengan membaca Surat Al Fatihah.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Arab latin: Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdu lilla hi rabbil 'alamiin. Ar rahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shiraathal mustaqiim. Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaalliin.

Artinya: "Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.