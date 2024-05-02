Silaturahmi dengan Gus Iqdam, Inul Daratista Tampil Cantik Kenakan Hijab Putih

PEDANGDUT Inul Daratista baru-baru ini tampil cantik mengenakan hijab putih saat silaturahmi dengan pendiri Majelis Ta'lim Sabilu Taubah Gus Idham. Momen tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Mambaul Hikam II, Desa Karanggayam, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang diasuh Gus Iqdam.

Hal itu diketahui melalui unggahan di akun Instagram @inul.d milik Inul Daratista. Ia menunjukkan momen-momen bersilaturahmi ke pondok pesantren Gus Iqdam tersebut.

Tidak lupa, Inul sempat melakukan selfie bersama Gus Iqdam dengan mencuitkan sebuah kalimat dalam keterangan unggahan fotonya tersebut.

"Silaturahmi ke Blitar matur suwun Gus @iqdammuhammad_ sehat terus nggih sampai ketemu Insha Allah tgl 19 Mei 2024 minggu depan," jelas Inul Daratista dalam unggahannya.

Menariknya dalam unggahan yang dibagikan, pedangdut senior yang akrab dikenal dengan goyang ngebor ini tampil cantik mengenakan hijab putih, sembari dibaluti gamis berwarna senada.

Memakai pulasan make-up natural, Inul Daratista tampil anggun memadukan aksesori berupa jam tangan berwarna silver di tangannya.