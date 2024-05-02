Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Jalani Umrah, Erina Gudono Tampil Cantik Kenakan Hijab dan Abaya Hitam Syari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |11:02 WIB
Jalani Umrah, Erina Gudono Tampil Cantik Kenakan Hijab dan Abaya Hitam Syari
Gaya hijab cantik Erina Gudono saat umrah. (Foto: Instagram @erinagudono)
A
A
A

ERINA Gudono dan sang suami Kaesang Pangarep tengah menjalani ibadah umrah. Momen beribadah di Tanah Suci Makkah dan Madinah itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya. 

Gaya hijab Erina Gudono ketika umrah ini pun menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Menantu Presiden Joko Widodo tersebut terlihat tampil cantik dan mewah dalam outfit busana Muslimahnya.

Erina Gudono. (Foto: Instagram @erinagudono)

Dalam unggahan di Instagram Story, Erina mengenakan gamis abaya hitam dipadukan hijab dengan warna senada. Kala itu ia terlihat sedang berada Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi.

Erina terlihat berpose menyamping di bawah payung besar Masjid Nabawi yang ikonik. Penampilannya tampak sejuk dengan hijab syari yang digunakan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
