Jalani Umrah, Erina Gudono Tampil Cantik Kenakan Hijab dan Abaya Hitam Syari

ERINA Gudono dan sang suami Kaesang Pangarep tengah menjalani ibadah umrah. Momen beribadah di Tanah Suci Makkah dan Madinah itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Gaya hijab Erina Gudono ketika umrah ini pun menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Menantu Presiden Joko Widodo tersebut terlihat tampil cantik dan mewah dalam outfit busana Muslimahnya.

Dalam unggahan di Instagram Story, Erina mengenakan gamis abaya hitam dipadukan hijab dengan warna senada. Kala itu ia terlihat sedang berada Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi.

Erina terlihat berpose menyamping di bawah payung besar Masjid Nabawi yang ikonik. Penampilannya tampak sejuk dengan hijab syari yang digunakan.