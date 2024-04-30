Mantap Kenakan Hijab, Paula Verhoeven Tampil Lebih Cantik dan Modis

ARTIS cantik Paula Verhoeven telah mantap mengenakan hijab. Istri dari aktor tampan Baim Wong ini juga mulai mengunggah sejumlah potret dirinya yang perlahan-lahan istikamah memakai hijab.

Salah satunya di potret terbaru, Paula Verhoeven tampak lebih cantik dan elegan dengan busana kasual yang dipadukan hijab modis.

Gaya ibu dua anak ini mantap berhijab juga banjir pujian warganet. Mereka ikut memuji kecantikan luar biasa Paula yang memesona dalam balutan hijab.

Berikut ini deretan potret terkini Paula Verhoeven yang makin cantik dengan menggunakan hijab, seperti dikutip dari akun Instagram-nya @paula_verhoeven:

1. Mirror selfie kekinian

Pose mirror selfie Paula Verhoeven juga terlihat trendi dan kekinian. Paula tampil kece dengan kemeja hijau yang dipadukan dengan hijab berwarna senada.

Gaya Paula juga modis dengan kacamata hitamnya sambil menggendong putra sulung tercintanya Kiano Tiger Wong.

2. Pose bersama anak

Tidak cuma tampil modis, Paula juga berfoto bersama anak. Masih dengan outfit yang sama, Paula berpose sembari menemani Kiano bermain. Kemistri ibu dan anak ini juga begitu terpancar saat keduanya berpose bersama.