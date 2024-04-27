Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Potret Gaya Hijab Syari Rebecca Klopper saat Cium Hajar Aswad Sewaktu Ibadah Umrah

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:19 WIB
Potret Gaya Hijab Syari Rebecca Klopper saat Cium Hajar Aswad Sewaktu Ibadah Umrah
Gaya hijab syari Rebecca Klopper saat umrah. (Foto: Instagram @rklopper)
ARTIS cantik Rebecca Klopper beberapa waktu lalu menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah. Di sana, dirinya pun tampil sangat cantik dengan mengenakan hijab syari.

Ketika umrah, Rebecca Klopper juga berkesempatan mencium Hajar Aswad di antara ribuan jamaah lainnya. Dia pun menuliskan sebuah kalimat singkat di keterangan foto yang diunggahnya.

Rebecca Klopper mencium Hajar Aswad. (Foto: Instagram @rklopper)

"Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi," tulis Rebbeca Klopper dalam akun Instagram-nya @rklopperr.

Dalam unggahan itu terlihat Beca tampil mengenakan hijab syari berwarna hitam dengan melakukan sejumlah swafoto. Hingga puncaknya, kekasih Fadly Faisal ini sempat mengunggah sebuah foto dirinya mencium Hajar Aswad di bangunan suci Kakbah. 

1 2
