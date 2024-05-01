Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Hijab Memesona Rismahani Istri Penyerang Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:01 WIB
5 Gaya Hijab Memesona Rismahani Istri Penyerang Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman
Gaya hijab Rismahani istri penyerang Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman. (Foto: Instagram @rismahanisulaiman_)
A
A
A

GAYA hijab memesona Rismahani, istri penyerang Timnas Indonesia U-23 Witan Sulaeman, sangat menarik disimak. Sosoknya kerap menjadi pusat perhatian ketika turut mendukung sang suami langsung dari stadion.

Ketika laga Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia 2024, Rismahani datang langsung memberi dukungan kepada sang suami Witan Sulaeman. Tidak lupa dia mengabadikan momen dengan istri dari pemain lainnya. 

Sosok Rismahani menjadi sorotan karena memiliki paras cantik. Berikut ulasannya seperti dihimpun dari unggahan akun Instagram @rismahanisulaiman_: 

Rismahani. (Foto: Instagram @rismahanisulaiman_)

1. Memesona ketika mirror selfie

Gaya kece Rismahani saat mirror selfie. Ia memakai jaket parka dipadukan dengan legging dan loafer. Sementara itu hijabnya menggunakan motif floral dan dia membawa sling bag dari brand YSL. Stylish abis.

Rismahani. (Foto: Instagram @rismahanisulaiman_)

Halaman:
1 2 3
