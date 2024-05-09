Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Hijab Cantik Santyka Fauziah Kekasih Baru Sule di Pengajian Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |15:01 WIB
5 Gaya Hijab Cantik Santyka Fauziah Kekasih Baru Sule di Pengajian Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Gaya hijab cantik Santyka Fauziah kekasih baru Sule di acara pengajian pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. (Foto: Instagram @santykafauziah)
A
A
A

INTIP lima gaya hijab cantik Santyka Fauziah kekasih baru comedian Sule Sutisna. Gadis cantik tersebut terlihat turut hadir di momen jelang pernikahan putra sulung Sule, Rizky Febian, dengan Mahalini Raharja.

Santyka Fauziah ikut dalam acara pengajian jelang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Dia tampil cantik dengan balutan hijab dan busana Muslim yang juga seragaman dengan keluarga besar Sule. 

Momen hadirnya Santyka sebagai kekasih baru Sule ini pun sontak membuat warganet ikut terpana. Terlebih lagi sosoknya masih begitu muda dan memiliki paras cantik saat berada di samping Sule.

Penasaran seperti apa gaya hijab Santyka Fauziah, berikut ini beberapa di antaranya, seperti dihimpun dari akun Instagram-nya @santykafauziah:

1. Anggun dengan hijab

Santyka sendiri begitu anggun dengan hijab yang selalu dikenakan. Seperti potret cantiknya yang satu ini. Ia menampilan pesona dalam balutan hijab berwarna lilac yang lembut, dipadukan dengan outfit hitam elegan. Santyka juga pamer wajah glowing dan hidungnya yang mancung.

Santyka Fauziah. (Foto: Instagram @santykafauziah)

Halaman:
1 2 3
