HOME MUSLIM POSKO HAJI

Kabar Duka, Jamaah Haji Asal Garut Meninggal Dunia di Madinah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |11:02 WIB
Kabar Duka, Jamaah Haji Asal Garut Meninggal Dunia di Madinah
Ilustrasi jamaah haji asal Garut meninggal dunia di Madinah. (Foto: Okezone)
KABAR duka, jamaah haji Indonesia asal Garut, Jawa Barat, Upan Supian (71) meninggal dunia di Tanah Suci Madinah, Arab Saudi. Ia wafat seusai melaksanakan Sholat Ashar di Masjid Nabawi pada Senin 13 Mei 2024.

Mulanya jamaah haji asal Kelompok Terbang (Kloter) JKS 2 Embarkasi Jakarta-Bekasi ini pada Senin sore berangkat dari Hotel Abraj Tabah ke Masjid Nabawi di Kota Madinah pukul 15.00 waktu Arab Saudi (WAS). Selesai sholat, sekira pukul 16.45 WAS, Upan terjatuh di Pintu 4 Masjid Nabawi.

Info grafis rencana perjalanan haji 2024. (Foto: Kemenag.go.id)

Dia kemudian dievakuasi oleh petugas ke Emergency Center yang ada di dekat Masjid Nabawi. Sekira pukul 17.27 WAS, dokter Emergency Center menyatakan Upan telah meninggal dunia. Diduga Upan mengalami serangan jantung.

"Saya barusan menandatangani surat izin untuk pemakaman almarhum," ujar Ali Machzumi, kepala Daerah Kerja Madinah PPIH Arab Saudi, Senin malam, pukul 23.30 WAS. 

