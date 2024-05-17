Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Lengkap dengan Tata Cara Membacanya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |22:17 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Lengkap dengan Tata Cara Membacanya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Isra Ayat 32. (Foto: Freepik)
HUKUM tajwid Surat Al Isra Ayat 32 dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Al Isra merupakan surat ke-17 dalam kitab suci Alquran. Memiliki arti Perjalanan Malam, surat ini terdiri dari ayat 1–111, dan termasuk golongan Makkiyyah.

Surat Al Isra Ayat 32 berisi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang umat manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut.

Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Isra Ayat 32. (Foto: Freepik)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat Al Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra (17): 32)

Setidaknya ada delapan hukum bacaan tajwid Surat Al Isra Ayat 32. Berikut penjelasannya, seperti dihimpun dari kanal YouTube PAI NESKA:

1. Mad Thabi'I

Lafazh وَلَا masuk ke dalam mad thabi'i karena huruf lam berharakat fathah diikuti alif. Begitu pula dengan lafazh كَا ,فَا, سَا, dan سَبِي di huruf selanjutnya, dibaca panjang sepanjang dua harakat.

2. Qalqalah Sughra

Lafazh تَقْرَبُوا masuk ke dalam qalqalah sughra karena huruf qaf berharakat sukun.

3. Alif Lam Syamsiyah

Lafazh بُوا الزِّنَا masuk ke dalam alif lam samsiyah, karena lam bertemu huruf syamsiah (zai). Alif lam tidak dibaca, tapi langsung ke huruf zai. 

Halaman:
1 2
