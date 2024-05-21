KJRI Jeddah: Puncak Ibadah Haji Masih Lama, Siapkan Tenaga untuk di Arafah dan Mina

MAKKAH - Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Jeddah Yusron B Ambary, mengingatkan jamaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan dan stamina agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Pasalnya, cuaca di Kota Makkah saat ini sedang sangat panas.

”Selamat datang bagi jamaah haji Indonesia di Kota Suci Makkah. Cuaca di Makkah sangat panas. Sekarang saja mencapai 39 derajat. Tolong jaga kesehatan,” ujar Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary, di Makkah, dikutip Selasa (21/5/2024).

Oleh karena itu, dia meminta jamaah haji Indonesia yang tiba lebih awal di Arab Saudi dapat menjaga kesehatan dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan cuaca di Arab Saudi.

“Sekali lagi yang paling utama adalah, waktu penyelenggaraan ibadah haji masih lama. Mari kita jaga stamina kita,” ujarnya.

“Kita siapkan tenaga untuk di Arafah dan Mina. Kalau sekarang kita forsir habis-habisan, maka tenaga kita habis, maka sayang ibadah utama kita tidak bisa maksimal,” tutup Yusron.