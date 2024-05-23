Gaya Hijab Syahrini saat Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Cantik Serba-Putih

GAYA hijab cantik Syahrini saat mengumumkan kehamilan anak pertama menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Istri dari pengusaha sukses Reino Barack ini tampil cantik dengan hijab dan pakaian Muslimah serba-putih.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Syahrini membagikan foto-foto dirinya dengan perut yang sudah membesar didampingi sang suami.

Senyum bahagia terus terpancar dalam setiap foto yang dibagikan. Sang suami Reino Barack tampak mencium perut Syahrini dengan perasaan bahagia yang mendalam.

Melalui keterangan unggahannya, Syahrini menyebut bahwa kehamilan ini adalah salah satu impiannya bersama sang suami yang akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya, mereka sudah cukup lama menantikan kehadiran anak di tengah keluarga kecilnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. We made one wish it came true," tulis Syahrini dalam keterangan unggahannya di akun Instagram @princessyahrini.