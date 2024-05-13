Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Syari Erina Gudono saat Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Depan Kakbah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |09:06 WIB
Intip Gaya Hijab Syari Erina Gudono saat Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Depan Kakbah
Gaya hijab syari Erina Gudono saat umumkan kehamilan anak pertama di depan Kakbah bersama sang suami Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram @kaesangp/@erinagudono)
A
A
A

GAYA hijab syari cantik Erina Gudono saat umumkan kehamilan anak pertama di depan bangunan suci Kakbah menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Ia memberi tahu kabar bahagia tersebut bersama sang suami Kaesang Pangarep.

Momen ini diketahui ketika Erina Gudono dan Kaesang Pangarep mengunggah foto saat umrah di Tanah Suci. Dalam foto itu terlihat keduanya berfoto dengan latar Kakbah dan menunjukkan foto USG.

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. (Foto: Instagram @kaesangp/@erinagudono)

Dalam foto selanjutnya pasangan ini kembali memberi tahu foto USG saat berada di Masjid Nabawi. Kaesang memakai baju gamis hitam dan peci. Sementara Erina memakai abaya dan hijab berwarna pastel.

Wajah bahagia begitu terpancar dari pasangan ini ketika menunjukkan foto USG.

"Istri dan anakku yang tercinta," tulis Kaesang Pangarep dalam keterangan unggahan fotonya, seperti dikutip dari akun Instagram @kaesangp, Senin (13/5/2024).

Ia mengatakan kehamilan sang istri Erina Gudono merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dinantikan sejak lama.

"Kami akan segera dikaruniai anak pertama, saat ini istri saya sudah di trimester 2 dan tidak menyangka sebentar lagi kami akan menjadi orang tua," ungkap Kaesang. 

Halaman:
1 2
