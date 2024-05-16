Gaya Hijab Trendi Olla Ramlan Usai Jadi Pusat Perhatian di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

GAYA hijab trendi Olla Ramlan berikut ini sangat menarik disimak. Diketahui bahwa namanya sempat menjadi perbincangan publik Tanah Air saat menghadiri acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja.

Dalam outfit-nya kala itu, Olla Ramlan memakai dress hijab coklat berkilauan. Dia memilih memakai hijab model turban.

BACA JUGA: Intip Gaya Hijab Syari Erina Gudono saat Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Depan Kakbah

Pakaiannya menjadi sorotan karena dinilai terlalu ketat, padahal Olla sendiri mengenakan hijab. Busana yang dipakai Olla dianggap tidak pantas dipakai untuk baju Muslimah.

Sejak saat itu nama Olla Ramlan menjadi sorotan. Meski demikian, dia tidak banyak berkomentar di media sosial.

Namun, Olla Ramlan mengunggah potret gaya hijab terbarunya dan menanggapi busana yang dipakai ketika kondangan itu.

BACA JUGA: 5 Gaya Hijab Cantik Santyka Fauziah Kekasih Baru Sule di Pengajian Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Menurut dia, busana yang dikenakan mencerminkan diri seseorang.

"Berpakaianlah sesuai keinginan Anda, ekspresikan diri Anda. @ollivandlove mendorong Anda untuk mencintai diri sendiri," tulis Olla Ramlan dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya @ollaramlan, Kamis (16/5/2024).