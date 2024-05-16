Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Trendi Olla Ramlan Usai Jadi Pusat Perhatian di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:18 WIB
Gaya Hijab Trendi Olla Ramlan Usai Jadi Pusat Perhatian di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Gaya hijab trendi Olla Ramlan. (Foto: Instagram @ollaramlan)
A
A
A

GAYA hijab trendi Olla Ramlan berikut ini sangat menarik disimak. Diketahui bahwa namanya sempat menjadi perbincangan publik Tanah Air saat menghadiri acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja.

Dalam outfit-nya kala itu, Olla Ramlan memakai dress hijab coklat berkilauan. Dia memilih memakai hijab model turban. 

Olla Ramlan. (Foto: Instagram @ollaramlan)

Pakaiannya menjadi sorotan karena dinilai terlalu ketat, padahal Olla sendiri mengenakan hijab. Busana yang dipakai Olla dianggap tidak pantas dipakai untuk baju Muslimah.

Sejak saat itu nama Olla Ramlan menjadi sorotan. Meski demikian, dia tidak banyak berkomentar di media sosial.

Namun, Olla Ramlan mengunggah potret gaya hijab terbarunya dan menanggapi busana yang dipakai ketika kondangan itu. 

Menurut dia, busana yang dikenakan mencerminkan diri seseorang.

"Berpakaianlah sesuai keinginan Anda, ekspresikan diri Anda. @ollivandlove mendorong Anda untuk mencintai diri sendiri," tulis Olla Ramlan dalam keterangan fotonya, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya @ollaramlan, Kamis (16/5/2024). 

Halaman:
1 2
