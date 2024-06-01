Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Kisah Nenek Sjajriah Jamaah Tunanetra di Bawah Bimbingan Petugas Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |00:40 WIB
Kisah Nenek Sjajriah Jamaah Tunanetra di Bawah Bimbingan Petugas Haji
Nenek Sjajriah bersama petugas haji (Kemenag)
A
A
A

MAKKAH - Sajriah masih mengenakan mukena ketika Kiai Khalilurrahman bersama tim dari Daerah Kerja (Daker) Makkah berkunjung ke kamarnya di Hotel Al-Hasan (113) wilayah Syisyah, Selasa 28 Mei 2024. Siang itu ia baru saja menyelesaikan istirahat selepas rutinitas paginya.

Jemaah haji disabilitas (tuna netra) ini menyambut ramah kedatangan rombongan Khalililurrahman, Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah. Hari itu, Sjajriah ditemani Hafida Jufri, perawat pendampingnya.

Sambil menunggu puncak haji, Khalilurrahman menyarankan Sajriah beribadah di hotel saja. Selain kondisinya yang sudah lanjut usia juga cuaca yang sangat terik.

 BACA JUGA:

"Buat jemaah yang sepuh-sepuh mendapatkan kemuliaan keringanan, rukhsah. Jadi kalau tidak kuat, setelah wukuf bisa langsung ke hotel kembali. Ada namanya safari wukuf," kata Kiai Khalil.

Jemaah haji berusia 65 tahun ini menyadari betul kondisinya yang memang tidak memungkinkan menjalani ibadah haji dengan normal, misalnya ikut beramai-ramai ke Masjidil Haram.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement