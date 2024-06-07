Breaking News! Polisi Arab Tangkap Selebgram Indonesia karena Jual Paket Haji Ilegal

JEDDAH - Seorang selebgram ditangkap pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi karena diduga berjualan visa haji ilegal.

Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B Ambary membenarkan bahwa ada selebgram Indonesia yang ditangkap pihak keamanan Arab Saudi.

Dia ditahan karena menjual paket haji tanpa izin menggunakan visa ziarah dengan jamaahnya di Makkah.

KJRI Jeddah sendiri saat ini masih menelusuri keberadaan jemaah tersebut.

"Mereka tidak ada yang mengurus saat ini. Pihak Arab Saudi sudah merazia akun-akun media sosial yang menjual visa haji tanpa antre. Saudi akan membasmi haji tanpa prosedural dengan serius," ujar Yusron di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Kamis 6 Juni 2024.

Ia menambahkan pegiat media sosial diduga masih banyak sekali menjual paket haji seperti ini. Namun, Arab Saudi sudah memantau dan mencatat di media sosial seperti akun TikTok yang menjual paket haji tanpa antre, baik yang tinggal di Arab Saudi maupun di Indonesia.

"Tindakan kami lebih kepada korbannya. Nanti setelah ibadah haji selesai, kami akan menelusuri siapa korban dan pelakunya," jelas Yusron.