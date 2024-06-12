Bergaya Hijab Syari saat Ibadah Haji, Tantri Kotak Banjir Pujian

GAYA hijab syari Tantri Kotak saat menjalankan ibadah haji tahun ini mengundang perhatian warganet. Dia pun banjir pujian dan didoakan bisa istikamah.

Dalam salah satu foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Tantri Kotak terlihat anggun dan memesona mengenakan hijab panjang berwarna biru denim. Padanan abaya polos berwarna serupa makin menambah kesan elegan dan syari pada penampilannya.

Gaya hijab syari yang dikenakan pemilik nama lengkap Tantri Syalindri Ichlasari ini memberi kesan sederhana tapi tetap menunjukkan aura kecantikan dan keanggunan dirinya.

Warna biru denim yang dipilih memberikan nuansa tenang serta damai, sangat cocok dengan suasana ibadah haji di Tanah Suci Makkah.

Dalam balutan pakaian yang serba-tertutup tanpa hiasan apa pun, kecantikan Tantri Kotak tetap terpancar. Penampilannya membuktikan bahwa kecantikan sejati tidak memerlukan hiasan berlebihan.