Naik Haji, Risty Tagor Cantik dengan Gaya Hijab Hitam saat Foto di Depan Kakbah

GAYA hijab Risty Tagor saat naik haji menjadi pusat perhatian publik Tanah Air. Ia tampak sangat cantik mengenakan gaya hijab hitam saat berfoto di depan bangunan suci Kakbah.

Risty Tagor dan sejumlah figur publik lainnya di Indonesia mendapat kesempatan diundang menunaikan ibadah haji secara langsung dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Setelah Wirda Mansur, nama Risty Tagor ternyata juga termasuk salah satu figur publik Tanah Air yang beruntung ke Tanah Suci tersebut. Hal itu diungkapkan sendiri oleh dia melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Dalam posting-an tersebut, Risty mengungkapkan pengalaman yang menurutnya luar biasa dan merupakan sebuah keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya.

"Yang paling luar biasa, keberangkatanku kali ini adalah keajaiban yang Allah berikan untuk aku," ujar Risty Tagor.

Dia menceritakan, hanya dalam waktu dua bulan bisa terpilih menjadi salah satu orang yang menunaikan ibadah haji melalui undangan Kementerian Media Arab Saudi.

"Hanya dalam waktu dua bulan, aku tahu bahwa Alhamdulillah aku terpilih untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini melalui undangan Kerajaan Kementerian Media Saudi Arabia," tuturnya.

Risty lantas mengaku tidak menyangka. Namun, kesempatan tersebut lantas membuat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengabul. Jika tidak, maka akan digantikan dengan hal yang lebih indah.

"Masya Allah. Ini benar-benar sesuatu yang sangat tidak pernah terbayangkan. Tapi aku percaya, bahwa ini adalah bukti nyata Allah Maha Mengabulkan Doa atau digantikan dengan yang lebih indah," ungkapnya.

Perempuan berusia 35 tahun ini pun mengajak warganet untuk tidak berhenti berdoa dan berikhtiar supaya bisa menunaikan ibadah haji di tahun yang akan datang.

"Yuk, jangan berhenti berdoa dan ikhtiar untuk bisa berhaji. Allahu Akbar," ungkapnya.