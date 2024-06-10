Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Beribadah Haji, Nagita Slavina Cantik Kenakan Hijab Syari Putih

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |16:01 WIB
Beribadah Haji, Nagita Slavina Cantik Kenakan Hijab Syari Putih
Gaya hijab cantik syari Nagita Slavina saat beribadah haji bersama Raffi Ahmad. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
PASANGAN selebritas Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Tidak hanya berdua, mereka juga pergi ke Tanah Suci bersama orangtua, saudara kandung, hingga stafnya. 

Momen beribadah haji tersebut diabadikan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dalam beberapa foto yang kemudian diunggah ke akun media sosial Instagram-nya. Tampak kebersamaan mereka dalam menjalani ibadah di depan bangunan suci Kakbah.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina naik haji. (Foto: Instagram @raffinagita1717)

Dalam foto-foto tersebut, terlihat Nagita Slavina tampil cantik syari mengenakan baju ihram dengan hijab panjang polos berwarna putih.

Hijab syari yang dipilih Nagita tampak sangat sederhana namun elegan. Ini memperlihatkan komitmennya dalam menjalani ibadah haji dengan khusyuk. 

Banner
Telusuri berita muslim lainnya
