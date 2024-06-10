Beribadah Haji, Nagita Slavina Cantik Kenakan Hijab Syari Putih

PASANGAN selebritas Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Tidak hanya berdua, mereka juga pergi ke Tanah Suci bersama orangtua, saudara kandung, hingga stafnya.

Momen beribadah haji tersebut diabadikan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dalam beberapa foto yang kemudian diunggah ke akun media sosial Instagram-nya. Tampak kebersamaan mereka dalam menjalani ibadah di depan bangunan suci Kakbah.

Dalam foto-foto tersebut, terlihat Nagita Slavina tampil cantik syari mengenakan baju ihram dengan hijab panjang polos berwarna putih.

Hijab syari yang dipilih Nagita tampak sangat sederhana namun elegan. Ini memperlihatkan komitmennya dalam menjalani ibadah haji dengan khusyuk.