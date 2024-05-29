Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Hijab Jelang Berangkat Haji, Didoakan Istiqomah

KELUARGA selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan berangkat haji pada bulan Juni 2024. Persiapan demi persiapan telah dilakukan, termasuk manasik haji sebagai bekal ilmu di Tanah Suci.

Momen persiapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebelum menunaikan ibadah haji dibagikan melalui akun Instagram @raffinagita1717. Di sana terlihat Nagita Slavina cantik mengenakan hijab berwarna putih.

BACA JUGA: Gaya Hijab Trendi Olla Ramlan Usai Jadi Pusat Perhatian di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Nagita Slavina tampak tersenyum, begitu juga dengan putra pertamanya Rafathar Malik Ahmad. Gaya hijab yang dipilih pun sangat simpel, meski begitu tetap membuat Mama Gigi terlihat cantik.

Ketika mengenakan hijab, bisa terlihat kalau Nagita Slavina memiliki kecantikan yang natural. Ia tidak perlu repot-repot memulas wajahnya dengan make-up tebal agar terlihat menarik. Kecantikan dari dalam dirinya pun terpancar dari foto-fotonya.