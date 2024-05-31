4 Gaya Hijab Terbaru Irish Bella, Tampil Cantik Glamor dan Berkelas

GAYA hijab terbaru Irish Bella jadi pusat perhatian publik Tanah Air. Belum lama artis cantik tersebut menjalani pemotretan dengan fotografer FD Photography. Ia menjalani pemotretan dengan tema glamor dan berkelas.

Gaya hijab yang dikenakan Irish Bella membuat banyak orang takjub. Dia dinilai tampil berbeda dan lebih cantik.

Berikut gaya hijab terbaru Irish Bella saat menjalani pemotretan, sebagaimana dihimpun dari unggahan akun Instagram @fdphotography.

1. Bergaya glamor

Pada pemotretan terbarunya itu, Irish Bella tampil glamor memakai busana nuansa black gold. Ia memakai busana warna hitam aksen bulu-bulu dipadukan dengan bawahan berwarna emas.

"Wow," tulis pemilik akun @umny***** di kolom komentar.

2. Tampil berkelas

Ibu dua anak ini tampil total dalam balutan bernuansa black gold. Awanis Arifianu mempercantik tampilan hijab Irish Bella dengan aksen beads yang memukau. Gayanya di foto ini berkelas banget.

"Perfect," ungkap @little*****.