Ibadah Haji, Ria Ricis Cantik dengan Hijab Syari saat Doa di Depan Kakbah

YOUTUBER Ria Ricis tampil sangat cantik dengan gaya hijab syari saat berdoa di depan bangunan suci Kakbah dalam rangkaian ibadah haji 2024. Tidak sendirian, ia berhaji bersama kedua kakaknya Ustadzah Oki Setiana Dewi dan dr Shindy Putri.

Ini menjadi pengalaman haji pertama bagi Ria Ricis. Melalui unggahan di akun Instagram-nya @riaricis1795, perempuan yang akrab disapa Ricis itu memperlihatkan momen dirinya berdoa di depan Kakbah.

"Boleh jadi apa yang menurutmu baik, belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya," tulisnya, Kamis 13 Juni 2024.

Dia berharap semoga doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Semoga doa kita semua dikabul. Aamiin," imbuhnya.