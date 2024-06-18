Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Unggah Foto di Depan Kakbah, Paula Verhoeven Cantik dengan Hijab Hitam Syari

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |12:18 WIB
Unggah Foto di Depan Kakbah, Paula Verhoeven Cantik dengan Hijab Hitam Syari
Gaya hijab hitam syari Paula Verhoeven di depan Kakbah. (Foto: Instagram @paula_verhoeven)
A
A
A

ARTIS sekaligus model Paula Verhoeven belakangan ini mendapat banyak pujian setelah memutuskan mengenakan hijab sepulang dari ibadah umrah. Terbaru dalam unggahan di akun Instagram-nya @paula_verhoeven, ia kembali mengunggah foto saat berada di depan bangunan suci Kakbah. 

Dalam unggahannya, Paula Verhoeven hanya menyiratkan harapan dan doa agar tahun depan bisa kembali ke Tanah Suci.

"Hasbullah wani'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Insha Allah tahun depan, Allah undang menjadi tamu Allah amin," tulis Paula Verhoeven dalam unggahan tersebut seperti dikutip pada Selasa (18/6/2024). 

Dalam unggahan itu tampak Paula Verhoeven tampil cantik dengan mengenakan hijab sekaligus niqab. Di hadapan Kakbah, ibu dua anak tersebut hanya memandang ke arah jamaah-jamaah yang sedang berdoa.

Unggahan yang dibagikan itu rupanya mendapat respons positif dari warganet. Rata-rata mengaku bahagia dengan penampilan terbaru dari Paula Verhoeven. 

Paula Verhoeven di depan Kakbah. (Foto: Instagram @paula_verhoeven)

Ada pula yang mendoakan agar rumah tangganya dengan aktor Baim Wong tetap langgeng terus ke depannya.

"Masha Allah Kak Paula, di sebelah ribut bgt pada gosipin, semoga Allah selalu jaga rumah tangga Kak Paula Baim," tulis pemilik akun @cipungaddictt***** di kolom komentar. 

"Masha Allah Tabarakallah, semoga Allah jadikan kak Paula golongan wanita solehah," sahut @amle.nrs*****.

"Pake cadar aja masih kelihatan cantik, Masha Allah," imbuh @kusendah_s68*****. 

Halaman:
1 2
