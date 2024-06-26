Takjub dengan Ajaran Islam, Wanita Ini dan Keluarganya Yakin Jadi Mualaf

Ilustrasi wanita dan keluarganya mualaf setelah takjub dengan ajaran Islam. (Foto: Shutterstock)

INILAH kisah mualaf yang dialami seorang wanita bernama Sefa. Ia memutuskan masuk ISlam karena takjub dengan ajaran mulia Islam. Padahal dulu, dia sangat membenci Islam.

Sefa mengatakan awalnya takjub bahwa seseorang yang berbuka puasa kemudian berdoa maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sefa pun menjadi mualaf lebih dulu, dan memohon agar kedua anaknya diberikan hidayah.

"Karena Engkau sudah memberikan aku dan anakku yang lainnya hidayah, maka berikanlah keselamatan untuk anakku ya Allah," ujarnya dalam kanal YouTube Ngaji Cerdas.

Sefa tidak mau anak-anaknya masuk neraka, karena mereka adalah amanah yang diberikan kepadanya. Namun awalnya kedua putrinya itu masih keras hati, enggan mau mendengar perkataan ibunya. Sefa pun tidak mau memaksakan anak-anaknya tersebut.