Ketika Paul Pogba Bersyukur Ayahnya Jadi Mualaf Sebelum Wafat

INILAH kisah pesepakbola dunia Paul Pogba menceritakan ayahnya yakin menjadi mualaf sebelum wafat. Hal ini pun membuat dirinya sangat bersyukur orangtuanya meraih hidayah Islam.

Rasa bangga Paul Pogba atas mualaf sang ayah itu diungkapkan ketika menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Megabintang sepakbola asal Prancis tersebut mengatakan rasa syukur karena ayahnya wafat dalam keadaan Islam.

"Ayahku meninggal dunia, subhanallah, dan dia sudah masuk Islam sebelum wafat," kata Paul Pogba seperti dikutip dari short video YouTube Ustadz Patrick.

Lebih lanjut Paul Pogba mengatakan bahwa dia juga melakukan perjalanan umrah dengan niat ibadah untuk sang ayah yang telah meninggal dunia. Hal itu dilakukannya dengan senang hati, lantaran bangga menjadi bagian dari Islam.