Cerita Mualaf Cantik Berangkat Umrah Gara-Gara Beli Jajanan Rp10 Ribu

INILAH cerita mualaf cantik bernama Angelina bisa berangkat umrah gara-gara beli jajanan seharga Rp10 ribu. Peristiwa ini pun membuat takjub banyak orang yang mengetahuinya.

Angel setelah menjadi mualaf memiliki nama Islam Alisha. Ia mengaku kehidupannya sekarang sangatlah beda dibanding sebelumnya.

"Dulu itu saya beda banget, saya enggak pakai hijab. Terus perkumpulan sehari-hari saya itu sering sekali menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat," ungkapnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar Tujuh Langit.

Setelah masuk Islam, Angel merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Salah satunya sifat dirinya yang lebih sabar ketimbang dahulu.

"Alhamdulillah saya lebih sabar, ya walaupun ada beberapa minggu lalu itu emosional saya lagi goncang, lagi susah diatur, tapi alhamdulillah saya sholat minta ketenangan, ketenteraman hati saya," jelasnya.

Selain merasakan perubahan yang begitu hebat, Angel juga mendapat keberkahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa pergi ke Tanah Suci untuk ibadah umrah.

Hadiah itu didapat Angel tidak lama setelah dirinya membeli sebuah jajanan yang ditawarkan anak-anak di jalanan.

"Jadi di keranjang itu bawa kue kayak tar susu. Jadi saya beli harga Rp10 ribu. Walaupun saya enggak makan, jadi saya kasih ke orang rumah," tuturnya.