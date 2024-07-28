Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Hukumnya Doa Melalui Media Sosial

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:10 WIB
Ini Hukumnya Doa Melalui Media Sosial
Ilustrasi hukumnya doa melalui media sosial. (Foto: Unsplash)
A
A
A

HUKUM doa melalui media sosial dibahas dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa pada zaman yang serbadigital ini banyak orang mengakses medsos setiap harinya. Mulai membagikan kabar-kabar sampai mencari nafkah. Lalu ada juga aktivitas lain yang kerap dilakukan, yakni mendoakan melalui medsos.

Dilansir Muhammadiyah.or.id, Ustadz Ilham menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menganjurkan umat Islam untuk terus berdoa. Bahkan, mereka yang enggan berdoa kepada Allah Ta'ala dipandang sebagai orang sombong dan mendapatkan murka dari Allah Ta'ala (QS Al Mukmin: 60).

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Sebagai sebuah ibadah yang sangat penting, seharusnya kaum Muslimin berdoa sesuai tuntunan yang disebutkan di dalam Alquran dan As-Sunnah. Di samping itu, semua orang tentu ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya doa dikabulkan kiranya sangat perlu memerhatikan syarat dan adab-adab dalam berdoa.

Di dalam buku "Tuntunan Dzikir dan Doa Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah" disebutkan syarat-syarat doa di antaranya: beriman dan patuh kepada Allah (QS Al Baqarah: 186), banyak istigfar (QS Nuh: 10–11), langsung kepada Allah (QS Al Fatihah: 5), memiliki keyakinan akan dikabulkan (QS Al Mumin: 60), dan disertai usaha (QS Ar-Ra'd: 11).

Di dalam buku yang sama dijelaskan adab-adab berdoa yang disebutkan di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Adab-adab tersebut antara lain: (1) mengangkat tangan; (2) memulai doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Rasulullah; (3) berdoa dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan (tadharru'); (4) menutup doa dengan hamdalah (Alhamdulillah).

Adab-adab yang disebutkan tersebut perlu diperhatikan demi sempurnanya doa. Selain itu, dianjurkan agar melakukan doa di waktu-waktu mustajab yang disebutkan di dalam hadits-hadits sahih, misalnya pada hari Jumat, ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, ketika berpuasa, dan saat sujud. 

Halaman:
1 2
