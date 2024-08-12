Viral Haru Ayah Ikut Gunduli Kepala untuk Dukung Anaknya Berjuang Melawan Kanker

Viral haru ayah ikut menggunduli kepala demi dukung anaknya berjuang melawan kanker. (Foto: TikTok @snowshirai)

VIRAL haru video yang memperlihatkan seorang ayah ikut menggunduli kepala untuk mendukung anaknya berjuang melawan sakit kanker. Momen ini pun membuat warganet ikut terharu.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @snowshirai, Senin (12/8/2024), video yang beredar luas di linimasa media sosial itu memperlihatkan momen haru saat seorang ayah memutuskan mencukur habis rambutnya sebagai bentuk dukungan ke anaknya yang sedang menjalani pengobatan kanker.

Putra dari pemilik akun medsos tersebut dilaporkan didiagnosis menderita sakit tumor glioma tingkat tinggi (kanker otak) sejak tiga bulan lalu.

Akibat proses pengobatan kemoterapi, rambut sang anak perlahan mengalami rontok hingga akhirnya memutuskan memangkas habis seluruh rambut.

Dikarenakan ingin anaknya tetap semangat menjalani pengobatan, ayahnya tersebut sampai memutuskan ikut mencukur habis rambut di kepalanya sebagai bentuk solidaritas terhadap sang putra.

"Tidak apa-apa jika tidak baik-baik saja, kita berjuang bersama," tulis keterangan unggahan video viral haru tersebut.