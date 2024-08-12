Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Ayah Ikut Gunduli Kepala untuk Dukung Anaknya Berjuang Melawan Kanker

Hantoro , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:01 WIB
Viral Haru Ayah Ikut Gunduli Kepala untuk Dukung Anaknya Berjuang Melawan Kanker
Viral haru ayah ikut menggunduli kepala demi dukung anaknya berjuang melawan kanker. (Foto: TikTok @snowshirai)
A
A
A

VIRAL haru video yang memperlihatkan seorang ayah ikut menggunduli kepala untuk mendukung anaknya berjuang melawan sakit kanker. Momen ini pun membuat warganet ikut terharu. 

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @snowshirai, Senin (12/8/2024), video yang beredar luas di linimasa media sosial itu memperlihatkan momen haru saat seorang ayah memutuskan mencukur habis rambutnya sebagai bentuk dukungan ke anaknya yang sedang menjalani pengobatan kanker

Viral haru ayah ikut menggunduli kepala demi dukung anaknya yang sakit kanker. (Foto: TikTok @snowshirai)

Putra dari pemilik akun medsos tersebut dilaporkan didiagnosis menderita sakit tumor glioma tingkat tinggi (kanker otak) sejak tiga bulan lalu.

Akibat proses pengobatan kemoterapi, rambut sang anak perlahan mengalami rontok hingga akhirnya memutuskan memangkas habis seluruh rambut. 

Dikarenakan ingin anaknya tetap semangat menjalani pengobatan, ayahnya tersebut sampai memutuskan ikut mencukur habis rambut di kepalanya sebagai bentuk solidaritas terhadap sang putra.

"Tidak apa-apa jika tidak baik-baik saja, kita berjuang bersama," tulis keterangan unggahan video viral haru tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement