HOME MUSLIM HIJRAH

Gempa Megathrust Ancam Indonesia, Amalkan Doa Ini agar Diberi Keselamatan Allah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:09 WIB
Gempa Megathrust Ancam Indonesia, Amalkan Doa Ini agar Diberi Keselamatan Allah
Ilustrasi doa agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gempa Megathrust. (Foto: Shutterstock)
GEMPA Megathrust mengancam wilayah Indonesia. Kaum Muslimin pun bisa mengamalkan doa berikut ini agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Sebagaimana diberitakan, ramai dibahas mengenai potensi gempa di zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Ancaman gempa Megathrust sebenarnya bukanlah hal baru, karena potensi gempa besar itu sudah ada sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2024. 

Ilustrasi gempa Megathrust. (Foto: Okezone)

"Munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona Megathrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini (warning) yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar. Tidak demikian," ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono dalam keterangannya, Kamis 15 Agustus 2024.

Ia mengatakan, BMKG hanya mengingatkan kembali keberadaan Zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar (seismic gap) yang sudah berlangsung selama ratusan tahun.

"Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu," jelasnya. 

