JADWAL sholat hari Rabu 21 Agustus 2024 Masehi/16 Safar 1446 Hijriah bisa disimak dalam artikel berikut ini. Insya Allah membantu semua Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu berjamaah di masjid.
Silakan disimak jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.46
Asar: 15.06
Magrib: 17.46
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.03
Subuh: 05.13
Zuhur: 12.28
Asar: 15.48
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.11
Asar: 15.31
Magrib: 18.09
Isya: 19.19